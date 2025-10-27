Riesgo país se desplomó casi 40 % tras victoria de Milei en legislativas

El riesgo país de Argentina se hundió 39,7 por ciento, hasta los 652 puntos básicos, y la Bolsa de Buenos Aires subió 21,8 por ciento en la primera jornada hábil tras la victoria del presidente, Javier Milei, en las elecciones legislativas nacionales del domingo.

El riesgo país se situó en los 652 puntos, según la página bursátil Rava.

El índice que mide el banco estadounidense JP Morgan alcanzó su menor nivel en cinco meses y medio, desde que el 14 de mayo se situara en los 648 puntos.

El aumento que exhibió el índice del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) en la rueda financiera del lunes alcanzó, a su vez, el mejor desempeño en los últimos 30 años, según señalaron las páginas bursátiles.

Las acciones de empresas argentinas en Wall Street subieron hasta un 50 por ciento, y los bonos en dólares crecieron entre un 14 y un 24 por ciento, destacó el Gobierno.

La cotización del dólar en el mercado oficial retrocedió 3,6 por ciento, y también se depreciaron el resto de cotizaciones de la divisa extranjera.

La victoria del presidente argentino en los comicios legislativos nacionales a través de su sello La Libertad Avanza (ultraderecha) refuerzan su posición en el Congreso y lo habilitan a buscar aliados para introducir reformas, como una laboral y otra tributaria.

El oficialismo, que se impuso en 15 de los 24 distritos del país y logró una ventaja de casi nueve puntos de diferencia frente a la alianza peronista Fuerza Patria y otras agrupaciones afines, aumentará de 37 a 101 sus escaños en la Cámara de Diputados y pasará de tener seis a 20 bancas en el Senado.

En estas elecciones legislativas, se renovaban la mitad de los escaños en la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

Las nuevas autoridades asumirán sus cargos el 10 de diciembre, cuando el Gobierno cumplirá la mitad de su mandato. (Sputnik)