¡Colapinto alucina a la F1! Reacciones tras su sobrepaso épico a Gasly

La maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos no solo provocó polémica en el equipo Alpine, sino que también recibió un fuerte respaldo de periodistas especializados en Fórmula 1. Mientras la escudería francesa analiza internamente la desobediencia a la orden de equipo, los expertos destacaron el carácter y la valentía del joven piloto argentino.

El adelantamiento de Colapinto a Gasly generó elogios por su instinto competitivo. El relator argentino Fernando Tornello lo comparó con Carlos Reutemann en 1981: «Pasaron 44 años. Aquella vez Reutemann peleaba por la victoria, desobedeció y se ganó el corazón de la gente. Ayer Colapinto recibió una orden ridícula, Alpine no peleaba por nada y ni se dieron cuenta de que si Franco no lo pasaba a Gasly, los dos iban a perder con Bortoleto». El mensaje se viralizó en redes.

Desde España, el periodista Jorge Peiró elogió: «Qué valiente ha sido Franco. Épico». En Europa, donde la F1 es rígida, su acción se vio como un soplo de aire fresco.

La periodista Florencia Andersen escribió: «No es un tema de posición, 17° o la que sea. Es un tema de mentalidad. Y como los grandes pilotos en la historia de la F1, Franco la tiene».

Adrián Puente, de Telemétrico, defendió la decisión técnicamente: «Colapinto llegó al final con neumáticos más enteros, sobre una estrategia mejor. Pedirle no avanzar es inmoral. ¡Bravo por Franco, salud por su rebeldía!». El canal sugirió que Flavio Briatore, mentor de pilotos, debería contratarlo para 2026.

La prensa internacional también reaccionó. RaceFans habló de «frustración creciente» en Alpine por falta de cohesión. Motorsport.com lo llamó «audaz, pero inoportuno», y PlanetF1 destacó su «instinto de competidor, aunque a costa de la disciplina del equipo». En portales británicos y franceses, se vio como tensión interna en la escudería.

En resumen, los periodistas coincidieron en que el sobrepaso refleja ambición y temple, en una categoría que necesita más riesgos.

Noticia en actualización.

