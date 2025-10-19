Familiares de la pareja desaparecida piden ayuda para abrir la camioneta hallada en la zona de búsqueda

Mientras continúa la intensa búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), familiares de la pareja solicitaron colaboración a la comunidad para poder abrir la camioneta que fue encontrada en la zona donde se concentra el operativo.

Según explicaron, no cuentan con la llave del vehículo y necesitan la ayuda de alguien que sepa cómo hacerlo, ya que el acceso podría aportar información importante para la investigación.

En redes sociales, allegados compartieron imágenes del vehículo —una camioneta 4×4— parcialmente atascado, e insistieron en que cualquier persona con conocimiento mecánico o herramientas adecuadas puede resultar clave para avanzar en la búsqueda.

Las tareas de rastrillaje continúan en el área cercana a Camarones, con la participación de fuerzas de seguridad, bomberos y voluntarios que se sumaron para colaborar en la localización del matrimonio.