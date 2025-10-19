Close Menu
domingo, octubre 19
Familiares de la pareja desaparecida piden ayuda para abrir la camioneta hallada en la zona de búsqueda

 Mientras continúa la intensa búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), familiares de la pareja solicitaron colaboración a la comunidad para poder abrir la camioneta que fue encontrada en la zona donde se concentra el operativo.

Según explicaron, no cuentan con la llave del vehículo y necesitan la ayuda de alguien que sepa cómo hacerlo, ya que el acceso podría aportar información importante para la investigación.

En redes sociales, allegados compartieron imágenes del vehículo —una camioneta 4×4— parcialmente atascado, e insistieron en que cualquier persona con conocimiento mecánico o herramientas adecuadas puede resultar clave para avanzar en la búsqueda.

Las tareas de rastrillaje continúan en el área cercana a Camarones, con la participación de fuerzas de seguridad, bomberos y voluntarios que se sumaron para colaborar en la localización del matrimonio.

 

