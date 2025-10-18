Una campaña complicada

Al presidente Javier Milei no le queda otra que ir a distintas ciudades y provincias para intentar encabezar actos de campaña, que apenas pueden concretarse.

Hoy estuvo en Santiago del Estero y Tucumán, donde tuvo algunos aplausos y varios insultos. En 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, se vivió un hecho preocupante: una militante de LLA fue detenida tras agredir a un fotógrafo. La enojada mujer, con obvias alteraciones mentales, tenia un cuchillo que exhibió de manera amenazante.

Mientras tanto Santilli hace malabares y esconde el nombre y las razones de la separación de José Luis Espert de la boleta que finalmente encabeza pero en la que no aparece en lugar destacado.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: