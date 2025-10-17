Secretario del Tesoro de EEUU confirma otra intervención en mercado cambiario de Argentina

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, informó que su cartera intervino en la víspera por tercera jornada consecutiva en el mercado cambiario de Argentina con la venta de dólares, a 11 días de las elecciones legislativas nacionales de este país sudamericano.

«Ayer (por el jueves), el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado», señaló este viernes el funcionario en las redes sociales, al aludir a las operaciones que hubo en torno a uno de los dólares financieros que tiene el país, el «contado con liquidación (CCL)».

En una nueva demostración de apoyo al Gobierno de Javier Milei, Bessent afirmó que el Tesoro «se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande».

«El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina», sostuvo.

El papel activo del Tesoro en el mercado de dólares argentino no impidió que la divisa extranjera aumentara en los días previos, ante una mayor demanda.

Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibiera el martes en la Casa Blanca al mandatario argentino, Bessent anunció que la gestión republicana evaluaba una asistencia financiera de 20.000 millones de dólares adicionales al intercambio de monedas por el mismo monto que ya anunció para la gestión de Javier Milei.

La primera vez que el Tesoro intervino en el mercado cambiario de Argentina fue el pasado jueves.

La intención de la administración de Trump de conceder a Argentina un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central de la nación sudamericana estaría respaldado por las tenencias estadounidenses de los Derechos Especiales de Giro (DEG) en el Fondo Monetario Internacional, un activo de reserva internacional del organismo.

Durante la rueda de prensa que Trump ofreció el martes en el marco de un almuerzo de trabajo con Milei, el presidente estadounidense insistió varias veces en que el rescate financiero de su Gobierno se daría siempre que el presidente argentino ganara las elecciones parlamentarias de medio término, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

Desde entonces, el riesgo país se ubica por encima de los 1.000 puntos básicos.

A través de funcionarios como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno argentino intentó difundir la idea de que el presidente estadounidense estaba condicionando su ayuda a que Milei pudiera renovar su mandato en las elecciones generales de 2027, pero el propio Trump despejó esta interpretación al advertir en su propia red social que su apoyo dependería de los resultados en los comicios de medio término. (Sputnik)