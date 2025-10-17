Jorge Taboada: “El trabajador entendió cuál es nuestro mensaje”

En el marco del cierre de campaña, La Posta Comodorense dialogó con Jorge Taboada, quien participó de la caravana hacia el Predio Ferial junto a los candidatos Alfredo Beliz y Tatiana Goic.

“Desde allá (en ruta 3 y 26) tuvimos un acto peronista, un cierre de campaña con Belliz y Tati. Hoy hacemos una caravana que recorrerá la zona norte y terminará con el acto final en el Predio Ferial”, explicó Taboada.

Consultado sobre el recibimiento del electorado, el dirigente destacó:

“La aceptación de la gente es muy buena. Nosotros somos peronistas y el trabajador, fundamentalmente, lo entiende. Los candidatos pueden caminar tranquilos por los barrios, recorrer las empresas, y la respuesta es muy positiva”.

Respecto al acto de esta tarde, anticipó que cerrarán los discursos Beliz y Goic, en un evento que —según aseguró— “está todo bien organizado, de manera pacífica”.

La caravana se detuvo brevemente en distintos puntos de la ciudad para reagruparse antes de llegar al predio, donde culminará oficialmente la campaña.