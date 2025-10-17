Luque: “Si  Milei  ataca nuestra candidatura es que estamos por  buen camino”

Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional por Unidos Podemos recordó a ABC Radio por FM Records que “estamos en un momento muy difícil en el país y Chubut porque estamos siendo perjudicados por el gobierno de Milei, pero uno tiene la esperanza de recuperar las banderas que hemos tenido durante mucho tiempo».

Por eso reiteró la importancia de las elecciones del 26 de octubre «donde definiremos quiénes serán los representantes en el Congreso Nacional. La opción está clara o se vota a nuestra lista, con el protagonismo que ha ejercicio el espacio político que enfrentó a las políticas de Milei, o se elige a sus aliados provinciales donde Chubut claramente estuvo con las bancas y manos del PRO y LLA»

Campaña de desprestigio

El ex intendente comodorense agregó que “Hay una obscenidad enorme con una campaña de desprestigio contra mi persona y nuestro espacio político donde estamos marcando las cosas con las que estamos en desacuerdo. Hay una cantidad de plata en redes sociales y portales que son muy agresivos con cuestiones que son delictuales en base a mentiras que me han obligado a avanzar con algunas medidas judiciales”.

Luque adelantó que “Después de las elecciones me dedicaré mucho más a estos temas en una provincia donde se ha perdido el estado de derecho, donde hay algunos jueces y fiscales que actúan de una manera muy complicada porque necesitamos una sociedad donde se respeten las instituciones y la democracia”.

El candidato a legislador nacional subrayó que “YPF nació en Comodoro y nuestra provincia, pero nadie defendió que se quede como en toda su historia. Los efectos son gravísimos con una enorme pérdida de empleo que se vive en la Cuenca, la mirada con desinterés por parte del Gobierno nacional a las cuencas maduras y en tercer lugar porque se van dejando un pasivo ambiental sin sanear dejándonos más de 2.000 pozos sin remediar. Antes de irse gratis nos deberían pagar por todos los desastres que hicieron en Comodoro”.

Sobre los reposteos de Milei sobre Maira Frías indicó que “Creo que nos hace un favor desde el punto de vista de lo que representa Milei nuestra provincia que es la que perdió más puestos de trabajo, con ataques a los sectores más vulnerables, con jubilados y discapacitados pasando momentos muy difíciles. Si el presidente nos ataca, estamos por el buen camino”.