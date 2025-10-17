Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida cerca de Rocas Coloradas, pero aún no hay rastros de ellos

Tras casi dos semanas de intensa búsqueda, la Policía del Chubut confirmó el hallazgo de la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de octubre.

El vehículo, una Hilux beige con cúpula, fue localizado en la tarde de este viernes en una zona de difícil acceso cercana a Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia. La ubicación fue considerada clave por los investigadores, ya que el área había sido señalada como punto de interés luego de que se descartara la posibilidad de que la pareja hubiera llegado a la localidad de Camarones.

Sin embargo, pese al hallazgo del rodado, no se encontraron rastros de los ocupantes en el interior del vehículo ni en sus inmediaciones.

“El hallazgo confirma que Morales y Kreder transitaron por el sector, pero abre nuevos interrogantes sobre lo ocurrido después”, señalaron fuentes policiales.

En el lugar trabaja personal de la División Búsqueda de Personas junto a peritos de la Policía Científica, que realizan levantamiento de huellas, toma de muestras y análisis de la escena para determinar posibles indicios sobre los movimientos de la pareja.

Los equipos de rescate continúan desplegados en la zona costera y en áreas aledañas, con apoyo de drones, canes y vehículos todo terreno, debido a las condiciones geográficas adversas que dificultan las tareas de rastrillaje.