Alerta: los bancos no abrirán por 48 horas

Feriado Bancario: Cierre Total de 48 Horas en Todo el País

El Banco Central (BCRA) confirmó un cierre masivo de la actividad bancaria para el viernes 21 y lunes 24 de noviembre. Durante estas 48 horas consecutivas, no habrá atención al público en ninguna sucursal del país, lo que afectará operaciones cambiarias, reposición de cajeros y trámites presenciales.

¿Qué Servicios se Verán Afectados?

El paro de actividades será total en los siguientes aspectos:

Atención al Público: Todas las sucursales permanecerán cerradas.

Cajeros Automáticos: Funcionarán solo con el efectivo disponible, sin reposición durante el feriado. Se recomienda extraer dinero con anticipación.

Compra y Venta de Dólares: Todas las operaciones cambiarias estarán completamente suspendidas.

Transferencias: Las realizadas por home banking podrían acreditarse recién el martes 25 de noviembre.

Recomendaciones Clave para los Usuarios

Para evitar inconvenientes durante este fin de semana largo de cuatro días, el BCRA sugiere:

Planificar y realizar las extracciones de efectivo necesarias antes del jueves 20. Adelantar transferencias urgentes que requieran acreditación inmediata. Verificar vencimientos de pagos y servicios, que se postergarán automáticamente al martes 25.

Operaciones que Sí Funcionarán

Los canales digitales, como el home banking y las aplicaciones móviles, permanecerán operativos para consultas de saldo y pagos de servicios. Las billeteras virtuales también funcionarán, aunque las transferencias hacia o desde cuentas bancarias podrían sufrir demoras.

Este cierre se debe a la combinación de un feriado nacional (Día de la Soberanía Nacional, el lunes 24) y un día no laborable específico para el sector bancario (el viernes 21).

Fuente:https://www.a24.com/actualidad/feriado-cierran-todos-los-bancos-del-pais-48-horas-n1488233