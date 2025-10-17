Las 5 mejores películas en Netflix para el Día de la Madre

Películas Imperdibles en Netflix para Ver en el Día de la Madre

Celebrá el Día de la Madre con una selección de películas que exploran la maternidad en todas sus facetas. Desde dramas profundos hasta conmovedoras historias reales, estas cinco propuestas en Netflix capturan la esencia de este vínculo único.

1. «La Hija Oscura» – Cuando la maternidad duele

Protagonizada por Olivia Colman, este drama muestra a una mujer que revive sus propias contradicciones maternales al observar a una madre joven durante sus vacaciones. Una mirada cruda y honesta sobre los sentimientos que pocas veces se expresan en voz alta.

2. «Elena Sabe» – El amor que supera todos los límites

Mercedes Morán protagoniza esta aclamada producción argentina sobre una madre con Parkinson que investiga la misteriosa muerte de su hija. Una historia sobre la perseverancia maternal que desafía todas las barreras físicas y sociales.

3. «Madres Paralelas» – Secretos que unen destinos

Pedro Almodóvar dirige a Penélope Cruz en este drama donde dos mujeres entrelazan sus vidas tras conocerse en una maternidad. Una reflexión sobre los lazos que van más allá de la sangre y cómo el pasado influye en cada decisión maternal.

4. «18 Regalos» – Amor más allá de la vida

Basada en hechos reales, esta conmovedora historia sigue a una madre que, ante una enfermedad terminal, prepara 18 regalos para cada cumpleaños que no podrá celebrar con su hija. Un testimonio del amor que trasciende el tiempo.

5. «Mi Abuela» – Humor y ternura intergeneracional

Lily Tomlin protagoniza esta comedia dramática sobre una abuela que se embarca en una aventura con su nieta adolescente. Perfecta para quienes buscan una historia ligera pero conmovedora sobre los vínculos familiares.

Todas estas películas están disponibles en Netflix y ofrecen diferentes miradas sobre la maternidad, ideales para disfrutar en solitario o en compañía este domingo.

Fuente:https://www.a24.com/trends/las-5-mejores-peliculas-netflix-ver-el-dia-la-madre-este-domingo-19-octubre-2025-n1488240