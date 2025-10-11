Terror en Japón: un paseo por el bosque terminó en tragedia

Tragedia en Japón: un oso mató a un hombre mientras recolectaba hongos en el bosque

La presencia de osos en Japón volvió a causar preocupación tras una nueva tragedia ocurrida en la región de Iwate, al norte del país. Un hombre de 70 años fue hallado sin vida luego de ser atacado por uno de estos animales mientras recolectaba hongos silvestres en una zona boscosa.

El anciano había salido el miércoles por la mañana y no regresó a su hogar, lo que llevó a sus familiares a alertar a las autoridades. Horas más tarde, equipos de rescate encontraron su cuerpo con múltiples heridas compatibles con un ataque animal, entre ellas profundas marcas de arañazos.

“Un hombre de unos 70 años que desapareció tras ir al bosque a recoger setas fue encontrado muerto”, confirmó un agente de la policía local a la agencia AFP. “Sospechamos que fue atacado por un oso por las marcas en su cuerpo”, añadió el funcionario.

Las autoridades señalaron que los avistamientos de osos se multiplicaron en los últimos meses, incluso en zonas cercanas a viviendas. El oso pardo, una especie que habita principalmente en Hokkaido y otras regiones del norte, se ha vuelto cada vez más visible en áreas habitadas debido a los cambios en su entorno natural.

El Ministerio de Medioambiente de Japón informó que desde abril de 2025 se registraron al menos seis muertes relacionadas con ataques de osos, igualando el récord histórico de 2023. Además, más de un centenar de personas resultaron heridas en el mismo período.

Los expertos atribuyen este incremento a factores como el cambio climático y el abandono de las zonas rurales, que redujeron el acceso de los animales a sus fuentes de alimento y los empujaron hacia lugares donde hay más presencia humana.

El peligro no se limita a los bosques. Hace apenas unos días, un oso irrumpió en un supermercado de la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, donde atacó e hirió a dos personas antes de ser capturado. Estos hechos llevaron a los gobiernos locales a intensificar las campañas de concientización para prevenir nuevos incidentes.

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/10/11/tragedia-en-japon-un-oso-mato-a-un-hombre-de-70-anos-mientras-recolectaba-hongos-en-un-bosque/