Scaloni rompió el silencio sobre la ausencia de Messi en el amistoso de la Selección

Scaloni explicó por qué Messi no jugó el amistoso de la Selección y sorprendió con su decisión

La Selección argentina comenzó su gira por Estados Unidos con una victoria 1-0 frente a Venezuela en Miami. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el resultado, sino la ausencia de Lionel Messi, quien no estuvo entre los convocados.

Tras el partido, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y aclaró los motivos de su decisión. “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Fue una decisión mía, simplemente eso”, explicó el técnico.

Además, dejó abierta la posibilidad de que el capitán vuelva a sumar minutos en el próximo encuentro. “Esperemos ver cómo se dan los acontecimientos y que pueda estar ante Puerto Rico”, añadió.

Mientras tanto, Messi no se alejó del equipo: siguió el partido desde un palco en el estadio de Miami, donde fue captado por las cámaras alentando a sus compañeros.

El motivo de la ausencia de Messi ante Venezuela

A través de un comunicado en redes sociales, la AFA confirmó que tanto Lionel Messi como Franco Mastantuono fueron bajas de último momento. El juvenil quedó afuera por una sobrecarga muscular, mientras que el capitán no estuvo disponible debido a su compromiso con el Inter Miami, que este sábado enfrenta a Atlanta United por la definición de los Playoffs de la MLS.

“El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. El capitán Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche”, informó la cuenta oficial de la Selección.

Lo que viene para la Scaloneta

El próximo compromiso del conjunto nacional será el martes 14 de octubre a las 21 (hora argentina) frente a Puerto Rico, nuevamente en el Chase Stadium, el mismo escenario donde juega el Inter Miami.

Con esta gira, la Selección busca seguir afinando su rendimiento de cara a los próximos desafíos internacionales, mientras los fanáticos esperan ver nuevamente al capitán argentino con la celeste y blanca.

