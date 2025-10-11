Close Menu
sábado, octubre 11
Sábado agradable y con muy poco viento

Este sábado se presenta con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones; la temperatura máxima alcanzará los 19°C, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 11 de octubre de 2025 Comodoro Rivadavia amaneció con 7.7°C, sensación térmica de 5.1°C y cielo ligeramente nublado, en una jornada que se anticipa estable y templada.

Según el parte oficial , se espera una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 8°C.

Durante la mañana, el cielo permanecerá algo nublado, con vientos del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del mismo sector que irán disminuyendo levemente hacia la noche (23 a 31 km/h), sin presencia de precipitaciones.

La humedad es del 57%, la presión atmosférica de 1006.8 hPa, y la visibilidad se mantiene óptima en 30 kilómetros.

El sol salió a las 06:42 y se pondrá a las 19:52.

Pronóstico extendido:

  • Domingo: mínima 8°C / máxima 18°C

  • Lunes: mínima 10°C / máxima 17°C

  • Martes: mínima 10°C / máxima 16°C

  • Miércoles: mínima 11°C / máxima 18°C

  • Jueves: mínima 10°C / máxima 14°C

  • Viernes: mínima 8°C / máxima 11°C

Foto: Majo Mendez

