Hinchas de Deportivo Madryn incendiaron un micro tras frustrarse su viaje a la final por el ascenso

Un violento episodio se registró en la tarde de este viernes 10 de octubre en Puerto Madryn, cuando un grupo de hinchas del Club Deportivo Madryn incendió un colectivo tras conocerse que no podrían viajar a la final por el ascenso frente a Gimnasia y Esgrima.

Según trascendió, los simpatizantes habían abonado cerca de 130 mil pesos cada uno para cubrir el viaje hacia la sede de la final. Sin embargo, a último momento se les informó que el micro contratado no tenía la documentación en regla, lo que obligó a cancelar el traslado.

La noticia desató la furia y el descontrol entre los hinchas, que comenzaron a protestar e insultar a los organizadores del viaje. En medio de la tensión, intentaron prender fuego el colectivo, generando momentos de gran caos en la zona.

Rápidamente intervinieron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, quienes lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños considerables.

El hecho ocurrió a pocas horas del esperado encuentro que definiria el ascenso de categoría de Deportivo Madryn, lo que aumentó la tensión y la frustración entre los simpatizantes que esperaban acompañar al equipo en esta instancia decisiva.

Las autoridades investigan las circunstancias del incidente y la responsabilidad de los organizadores del viaje, mientras el club no emitió, por el momento, un comunicado oficial sobre lo sucedido.