Los más chicos vivirán una jornada deportiva en el Encuentro de Mini Atletismo en Km. 4

Este sábado 11 de octubre a partir de las 12:00 horas, la pista de atletismo de Km. 4 será escenario del Encuentro de Mini Atletismo, una propuesta deportiva y recreativa destinada a niños y niñas de entre 5 y 9 años, que busca fomentar el deporte y la vida activa desde la infancia.

La jornada, organizada por las escuelas locales de atletismo con el acompañamiento de entrenadores y profesores, incluirá pruebas combinadas adaptadas a la edad de los participantes:

Relevos con obstáculos

Lanzamientos

Salto en largo

Carreras de velocidad

El encuentro tiene como objetivo promover la participación y el trabajo en equipo, en un entorno recreativo y seguro, sin carácter competitivo.

La entrada es libre y gratuita, y se espera una gran convocatoria de familias y escuelas deportivas de distintos barrios de Comodoro Rivadavia.