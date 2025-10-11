“No puedo creer lo que le hicieron”: la desesperación de una madre tras el violento ataque a su hijo en un bazar chino

“No puedo creer lo que le hicieron”: la madre del nene golpeado en un bazar chino relató el violento episodio

Un hecho de violencia dentro de un bazar chino de Comodoro Rivadavia generó conmoción y repudio entre los vecinos. Un nene de 10 años fue agredido por empleados del local mientras miraba juguetes junto a un amigo. Los testigos, sorprendidos por la brutal escena, filmaron todo y defendieron al menor.

El episodio ocurrió este jueves por la tarde en el nuevo Mini Sur, ubicado en las avenidas Roca y Kennedy, en el barrio Pueyrredón. De acuerdo con los primeros testimonios, el pequeño tomó un peluche para mostrárselo a su compañero cuando una de las empleadas lo increpó y comenzó a golpearlo.

“Mi hijo estaba con un amiguito en el supermercado, al lado de la casa de su tía. Entraron a mirar, como cualquier chico curioso. Le mostró un peluche a su amigo y de repente un empleado lo zamarreó del brazo”, contó la madre del nene en diálogo con Adnsur.

Según relató, el trabajador lo empujó hacia la salida, momento en que intervino otra empleada. “Una mujer lo agarró del pelo y le pegó entre cinco y seis cachetadas. Mi hijo no entendía qué pasaba”, agregó la madre, aún conmovida por lo ocurrido.

Varios clientes que presenciaron la escena intervinieron para detener la agresión y grabaron lo sucedido con sus teléfonos. Esas imágenes ya fueron entregadas a la policía como parte de la denuncia. “Los testigos gritaban que no se vaya, que llamen a la policía porque la mujer le había pegado”, explicó la madre.

Una familia conocida contuvo al chico hasta que ella llegó al lugar. “Estaba en shock, no podía hablar, tenía la cara marcada con los dedos y muy roja. El otro nene también está asustado. Tienen apenas 10 años”, relató.

La mujer remarcó que, si los comerciantes sospechaban algo, deberían haber actuado de forma responsable. “Si pensaban que los chicos estaban robando, debían llamar a la policía, no golpearlos. Mi hijo es un nene de bien. Hasta la directora de su escuela me llamó para saber cómo estaba.”

Testigos desmintieron la versión del comercio

Una clienta, identificada como Aldana, contó al diario El Comodorense que presenció el momento exacto de la agresión. “La cajera le pegó al nene porque supuestamente estaba robando, pero no fue así. Nosotros vimos todo”, aseguró.

“Estaba mostrándole un juguete a su amigo cuando un empleado los empezó a echar a los gritos. Después, la mujer lo agarró de los brazos y la ropa y lo llenó de cachetadas. El nene lloraba y temblaba del miedo”, relató.

La testigo concluyó: “Éramos muchos los que vimos que no había robado nada. Acababan de entrar, fueron directo a la sección de juguetes. Todo fue injusto y violento”.

El caso quedó en manos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Zona Sur, que analiza las cámaras de seguridad y los videos aportados por los testigos. Mientras tanto, la madre del pequeño exige justicia y que los responsables sean sancionados.

Fuente:https://www.a24.com/actualidad/tienen-10-anos-el-angustiante-relato-la-madre-un-nene-que-fue-golpeado-empleados-un-bazar-chino-n1486158