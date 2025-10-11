Antonela Roccuzzo sorprendió al hablar por primera vez sobre los rumores de embarazo

En medio de una ola de rumores, Antonela Roccuzzo decidió poner fin a las especulaciones. La esposa de Lionel Messi, que desde hace semanas era tema de conversación por un posible embarazo, habló directamente con Ángel de Brito para aclarar la situación.

El conductor contó en su programa Ángel Responde, emitido por YouTube en el canal Bondi Live, que la propia Antonela le escribió un mensaje privado para desmentir la noticia. “Hablé con Antonela. Me escribió y me dijo: ‘No sé por qué siguen con eso’”, reveló De Brito al aire, dejando en claro que no hay ningún bebé en camino.

Además, el periodista recordó que no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores similares: “Cada tanto los embarazan. Ya me pasó antes que les pregunté a los dos, y la respuesta fue la misma”, explicó con humor.

Pero mientras desmentía la versión, Antonela sorprendió a todos con una novedad muy distinta. A través de sus redes sociales, anunció el comienzo de una nueva etapa profesional, lejos del mundo de la moda y de su vida en Miami.

La rosarina compartió que será embajadora social de la organización Estudiar Es Mejor, una entidad que construye escuelas y promueve oportunidades educativas en comunidades vulnerables. “Hoy me sumo como embajadora social de @estudiaresmejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan… Transforman realidades desde las aulas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje, Antonela publicó imágenes de su visita a una escuela, donde se la vio compartiendo momentos con alumnos y docentes. Con este gesto, dejó ver una vez más su costado más solidario y comprometido, una faceta que crece cada vez más lejos del ruido mediático.