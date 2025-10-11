Asesinaron a Fede Dorcaz en México: quién era el joven talento argentino que sorprendió al mundo

El mundo del espectáculo está de luto por el asesinato del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, ocurrido este jueves por la noche en la Ciudad de México. El artista, de 29 años, fue atacado a tiros mientras conducía una camioneta por el Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Dorcaz habría sido interceptado por motociclistas en un ataque directo y planificado.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer en un ataque directo”, indicó el comunicado oficial. Las autoridades ya analizan las cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los agresores y determinar los motivos del crimen, que generó conmoción tanto en México como en Argentina.

De Mar del Plata al éxito internacional

Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, nació en 1996 en Mar del Plata. Desde joven, mostró su inclinación por el arte y la moda. Hijo único, se mudó a Palma de Mallorca, España, a los 13 años, donde comenzó su carrera como modelo. A los 18 firmó un contrato exclusivo en Barcelona, que le permitió trabajar en España, Italia y Estados Unidos.

Con el tiempo, Dorcaz descubrió su pasión por la música y decidió mudarse a Los Ángeles para iniciar su carrera artística. Entre sus éxitos destacan temas como A su medida, Loser, Demasiado tarde y Volver a empezar, que le dieron reconocimiento internacional y lo consolidaron como una de las promesas argentinas en la industria musical.

En su sitio web, el artista describía su experiencia en México: “He venido a radicarme aquí y encontré grandes oportunidades. Soy feliz porque he logrado muchos de mis sueños”.

Su futuro en la televisión mexicana truncado

Antes de su trágica muerte, Fede Dorcaz se preparaba para participar en la séptima temporada del reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, producido por Televisa, donde competiría junto a su novia, la actriz Mariana Ávila. La temporada iba a comenzar el 13 de octubre y Dorcaz ensayaba en los estudios del canal para su debut.

La noticia de su asesinato generó una ola de dolor entre colegas, amigos y fanáticos. Su novia Mariana le dedicó un desgarrador mensaje en X (antes Twitter):

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

El crimen también desató reclamos de justicia en las redes sociales, donde seguidores y compañeros de la industria compartieron su consternación y expresaron apoyo a la familia del artista.

Una carrera prometedora truncada

Fede Dorcaz se destacó no solo por su talento musical sino también por su imagen en el modelaje, que lo llevó a trabajar en campañas internacionales. Su vida era un ejemplo de esfuerzo y dedicación: de Mar del Plata al mundo, pasando por Europa y Estados Unidos, y finalmente consolidándose en México.

El ataque armado que terminó con su vida dejó un vacío en la música y el entretenimiento, y plantea una alerta sobre la violencia que afecta incluso a figuras públicas en Latinoamérica.

