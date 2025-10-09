 La justicia ordenó 25 allanamientos por corrupción en organismo de discapacidad

«Causa Andis: Nuevos allanamientos», informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.

El juez federal Sebastián Casanello accedió a los allanamientos que había solicitado el fiscal del caso, Franco Picardi, y que atañen tanto a domicilios particulares como a droguerías, según trascendió de fuentes consultadas que no dieron precisiones, ya que el magistrado reimplantó el secreto de sumario en el expediente.

Las medidas fueron requeridas en el marco de una investigación por presunto direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo, en un caso que salpica al Gobierno de Javier Milei.

La búsqueda apunta a secuestrar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

La causa investiga el supuesto pago de sobornos en la adquisición de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, dado a conocer a través de una filtración de grabaciones realizadas al exdirector de ese organismo y amigo del presidente, Diego Spagnuolo.

La serie de audios difundidos en redes y medios de prensa atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad describen un presunto esquema de corrupción en el que se exigía un soborno de entre cinco y ocho por ciento a los proveedores de medicamentos, con montos que oscilarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, a cambio de acceder a las licitaciones del organismo.

La hermana del mandatario y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es señalada por Spagnuolo, asiduo visitante a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, como una de las principales beneficiarias de las coimas, acusada de encabezar la trama y llevarse entre el tres y el cuatro por ciento de la facturación ilegal.

Los audios se dieron a conocer el 19 de agosto, a dos semanas de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este) en las que el oficialismo perdió ante el peronismo por más de 13 puntos porcentuales de ventaja.

Las grabaciones de las presuntas coimas no son considerados por Picardi como elemento de prueba, sino «un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar» evidencia, según explicaron desde el ámbito judicial.

Este caso, que afecta a la actual gestión, se desarrolla cuando el 26 de este mes se celebran elecciones parlamentarias nacionales, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.