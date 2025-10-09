Se suspendieron los recitales de Keper en Comodoro y Trelew

CDM informó que, debido a ́ en la gira por el sur , las fechas previstas para Trelew y Comodoro Rivadavia no podrán realizarse.

Esta situación, sumada a la ajustada agenda de la banda, imposibilita la reprogramación de los shows en lo que resta del año.

«Agradecemos su comprensión y apoyo. Las ́ , corriente mes , del mismo modo ́», informó la productora

Si compraste en la boletería ( ENTRADA FÍSICA ) , la devolución será con mismo metodo de pago. IMPORTANTE : si pagaste con tarjeta de crédito , se debe apersonar en la boleteria el titular de la compra y la tarjeta .