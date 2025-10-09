Close Menu
Cómo votaron los diputados chubutenses la limitación de los DNU

La Cámara de Diputados consiguió ayer un gran avance en la limitación del uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia que, durante la actual gestión, le permitió a Milei sostener gran parte del ajuste y vetar importantes definiciones legislativas como las relativas a jubilados y Universidades.

La normativa fue aprobada en general pero, por el voto negativo del oficialismo y el PRO, tendrá que volver al Senado.

Los diputados de Unión Por la Patria por Chubut, José Glinski y María Eugenia Alianiello acompañaron el proyecto, César Treffinger de La Libertad Avanza votó en contra, en tanto que Jorge Avila de Encuentro Federal y Ana Clara Romero del PRO se abstuvieron, pese a que esta última en su campaña electoral asegura oponerse a los abusos de poder y el no respeto de la división de poderes por parte del presidente Milei.

