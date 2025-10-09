Cómo votaron los diputados chubutenses la limitación de los DNU

La Cámara de Diputados consiguió ayer un gran avance en la limitación del uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia que, durante la actual gestión, le permitió a Milei sostener gran parte del ajuste y vetar importantes definiciones legislativas como las relativas a jubilados y Universidades.

La normativa fue aprobada en general pero, por el voto negativo del oficialismo y el PRO, tendrá que volver al Senado.

Los diputados de Unión Por la Patria por Chubut, José Glinski y María Eugenia Alianiello acompañaron el proyecto, César Treffinger de La Libertad Avanza votó en contra, en tanto que Jorge Avila de Encuentro Federal y Ana Clara Romero del PRO se abstuvieron, pese a que esta última en su campaña electoral asegura oponerse a los abusos de poder y el no respeto de la división de poderes por parte del presidente Milei.