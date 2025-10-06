¡Choque en LLA! El conflicto con Espert revive el Triángulo de Hierro y acelera la recta final de campaña

El oficialismo confía en que la salida de Espert oxigena la campaña de Milei

Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional, en el Gobierno consideran que su salida le dará un respiro a La Libertad Avanza (LLA) en la recta final hacia las elecciones de octubre.

“Esto es mejor, sin dudas. Ahora tenemos campaña”, señalaron desde el entorno libertario. Hasta el anuncio del economista, la campaña oficialista se encontraba prácticamente paralizada por las acusaciones que lo vinculaban al empresario Fred Machado.

Fuentes cercanas al Gobierno celebraron la decisión de Espert: “Con 18 puntos abajo no había otra opción. Ahora serán 20 días de campaña a fondo”.

Cómo se gestó la salida de Espert

Según pudo saber TN, la decisión de apartar a Espert fue impulsada por Karina Milei y Santiago Caputo, figuras clave en la mesa chica del Presidente. A pesar de que Javier Milei había ratificado públicamente al economista, las encuestas con resultados negativos terminaron definiendo su salida.

Desde Casa Rosada aseguraron que las mediciones mostraban que, si LLA mantenía a Espert, el kirchnerismo podría alcanzar hasta 20 puntos de ventaja en las elecciones del 26 de octubre.

Otro factor determinante fue la inestabilidad del propio Espert en sus declaraciones públicas, que generó dudas dentro del equipo de campaña. Aunque intentaron sostenerlo, finalmente su renuncia se volvió inevitable.

Con su salida, Diego Santilli pasó a encabezar la lista de LLA y se mostrará junto a Javier Milei este martes en Mar del Plata.

Milei respaldó a Espert tras su renuncia

A pesar de la decisión, Javier Milei defendió a su ahora ex candidato: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe. Yo no lo eché”, afirmó en diálogo con LN+. “Es muy difícil enfrentarse a acusaciones aberrantes siendo una persona honesta. Lo más admirable fue que priorizó los intereses del país por encima de los personales”, agregó el Presidente.

Una campaña a contrarreloj

En este contexto, Milei encara una intensa agenda para reforzar la imagen del oficialismo antes de los comicios. Este lunes presentará su libro *“La Construcción del Milagro”* en el Movistar Arena, con un show musical incluido.

El martes viajará a Mar del Plata junto a Santilli; el jueves visitará Mendoza para participar de un encuentro en la Cámara de Comercio de San Rafael, donde se reunirá con Alfredo Cornejo y Luis Petri. Luego continuará su gira por Santa Cruz, Chaco y Corrientes.

Finalmente, el 14 de octubre partirá hacia Estados Unidos para mantener una reunión con Donald Trump en el Salón Oval.

Fuente:https://tn.com.ar/politica/2025/10/06/el-conflicto-de-espert-reactivo-el-triangulo-de-hierro-y-en-lla-intentan-repuntar-el-tramo-final-de-la-campana/