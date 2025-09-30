Comodoro Rivadavia se une por los hospitales Regional y Alvear con una jornada solidaria

Este sábado 5 de octubre, el estacionamiento anexo al Predio Ferial será escenario de una gran jornada solidaria en apoyo a los hospitales Regional y Alvear.

La propuesta es organizada por Moteros CR y Autos Clásicos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Ejército Argentino, Bomberos y Veteranos de Guerra. Durante toda la tarde se podrá disfrutar de música en vivo, la presencia de Rafael de Verano con Todo, exposiciones y stands comerciales.

Cómo colaborar

Los organizadores invitan a los vecinos a participar y a donar elementos de librería, limpieza, sábanas, frazadas o insumos básicos para fortalecer la atención en los dos centros de salud.