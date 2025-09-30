Hoy las  ráfagas llegarían a 97 km/h

Comodoro Rivadavia amaneció este martes 30 de septiembre con alerta amarilla por viento, de acuerdo al Servicio Meteorologico Nacional (SMN). A las 7 de la mañana la temperatura era de 8,6°C, con sensación térmica de 4,4°C, cielo algo nublado, humedad del 46 % y viento del oeste a 36 km/h.

El sol salió a las 07:03 y se pondrá a las 19:38.

Mañana: parcialmente nublado, 9°C, viento del oeste entre 42 y 50 km/h, ráfagas de 79 a 87 km/h.

Tarde: cielo parcialmente nublado, máxima de 18°C, ráfagas de hasta 97 km/h.

Noche: cielo parcialmente nublado, 15°C, ráfagas entre 70 y 78 km/h.

No se esperan precipitaciones en toda la jornada.

Extendido para los próximos días