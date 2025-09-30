Comodoro Rivadavia: líneas de contacto ante la alerta por fuertes vientos

Ante la alerta por vientos intensos en Comodoro Rivadavia, Defensa Civil informó que el 103 está disponible las 24 horas para emergencias, consultas y reclamos. Además, se dispusieron líneas alternativas para reforzar la atención:
-
103 – Defensa Civil (24 h)
-
Fijos: 4471660 / 4472401
-
Celulares: 2974040117 / 2974042152
Recomendaciones básicas
-
Asegurar objetos sueltos (chapas, macetas, carteles).
-
Evitar actividades al aire libre y transitar cerca de árboles o cables.
-
Conducir con precaución, especialmente en rutas y zonas expuestas a ráfagas.
-
Mantenerse informado por canales oficiales.