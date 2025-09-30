Close Menu
Comodoro Rivadavia: líneas de contacto ante la alerta por fuertes vientos

Defensa Civil recuerda que el 103 funciona las 24 horas y habilita teléfonos alternativos para consultas y reclamos durante la contingencia.
Ante la alerta por vientos intensos en Comodoro Rivadavia, Defensa Civil informó que el 103 está disponible las 24 horas para emergencias, consultas y reclamos. Además, se dispusieron líneas alternativas para reforzar la atención:

  • 103 – Defensa Civil (24 h)

  • Fijos: 4471660 / 4472401

  • Celulares: 2974040117 / 2974042152

Recomendaciones básicas

  • Asegurar objetos sueltos (chapas, macetas, carteles).

  • Evitar actividades al aire libre y transitar cerca de árboles o cables.

  • Conducir con precaución, especialmente en rutas y zonas expuestas a ráfagas.

  • Mantenerse informado por canales oficiales.

