Comodoro Rivadavia: líneas de contacto ante la alerta por fuertes vientos

Ante la alerta por vientos intensos en Comodoro Rivadavia, Defensa Civil informó que el 103 está disponible las 24 horas para emergencias, consultas y reclamos. Además, se dispusieron líneas alternativas para reforzar la atención:

103 – Defensa Civil (24 h)

Fijos: 4471660 / 4472401

Celulares: 2974040117 / 2974042152

Recomendaciones básicas