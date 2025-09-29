Este fin de semana se realizará el Festival de diseño “Comodoro Inspira”

Se presentarán 60 marcas de diseñadores. Los trabajos de diseño son innovadores con un sello 100 por ciento comodorenses. También habrá workshop, capacitaciones, música, degustación y desfile entre otras actividades. Con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural.

Los días 4 y 5 de octubre de 17 a 22 horas en el Centro Cultural, tendrá lugar el Festival de Diseño: “Cómodoro Inspira”, integrado por las marcas inscriptas en el Registro Oficial de Diseñadores de la Secretaría de Cultura.

En dicho marco, el cronograma de actividades del día sábado 4 de octubre incluirá un workshop “Tags de papel” a cargo de Norma Córdoba, música en vivo con el DJ Jere Casares y un desfile de marcas locales a cargo de Celina Vlk de Mujer Austral.

En tanto, el domingo 5 de octubre, la jornada comenzará con una capacitación de asesoría en imagen y colorimetría, dictada por Paola Elgueta, la música de DJ Pipi y Nacho Mena, además de una innovadora degustación denominada “tasting sessions”.

Al respecto la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que «desde el Municipio, trabajamos en acciones puntuales para que todos los hacedores de la ciudad tengan su lugar y puedan mostrar a la comunidad lo que hacen».

«Son 60 marcas las que participarán en esta edición, lo que significa un número importante de diseñadores que exhibirán un trabajo innovador de sello 100 % comodorense, cada uno con su estilo y su concepto, acompañados también por artistas que estarán participando del evento», sostuvo Peralta.