Espert, Machado y el abogado que comparten con Milei

El gobierno nacional se desploma electoralmente hablando, como consecuencia del ajuste y un plan económico que descarga hambre, crueldad y desempleo sobre las espaldas de los argentinos.

Además de ello, los casos de corrupción también influyen. Ahora se conoció que el presunto narcotraficante Fred Machado, además de llevarlo en su avión privado en una ocasión, le dio 200 mil dólares al diputado nacional José Luis Espert, quien encabeza la lista de LLA de este 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Espert volvió a repetir que se trata de una campaña sucia del kirchnerismo pero las pruebas son de la justicia de Estados Unidos.

El abogado de Fred Machado, Francisco Oneto, casualmente también es el abogado del presidente Javier Milei en la causa de la estafa $Libra.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: