Sorpresa en Wall Street: Suben bonos y acciones argentinas, pero el dólar y el riesgo país marcan otra tendencia

Bonos y acciones argentinas suben en Wall Street tras anuncio de medidas económicas

Los mercados reaccionaron con optimismo este lunes luego de que el Gobierno anunciara la eliminación temporal de las retenciones a la soja hasta el 31 de octubre. En la apertura de Wall Street, los bonos argentinos treparon hasta un 8% y las acciones superaron el 17% de suba.

Entre las compañías que lideraron las ganancias se destacaron BBVA, con un alza del 17,46%, Banco Macro con un 16,50% y Grupo Galicia con un 16,37%. En paralelo, el riesgo país cayó 300 puntos y se ubicó en 1140 unidades.

En el mercado cambiario también hubo alivio: el dólar oficial retrocedió $45 y cerró en $1470 en el Banco Nación, mientras que el MEP se negoció a $1455 y el contado con liquidación a $1465.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida busca «generar mayor oferta de dólares durante este período». A su vez, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que analizan distintas alternativas para respaldar a la Argentina en medio de la tensión cambiaria.

Previo a su reunión con el presidente Javier Milei, Bessent remarcó que están dispuestos a apoyar al país y que «todas las opciones de estabilización están sobre la mesa».

Fuente: https://tn.com.ar/economia/2025/09/22/suben-los-bonos-y-las-acciones-argentinas-en-wall-street-que-pasa-con-el-dolar-y-riesgo-pais/