La sanción inesperada a Alexander Albon tras el choque con Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La sanción que dejó a Alexander Albon en el centro de la polémica tras chocar a Colapinto

Alexander Albon fue sancionado con dureza luego del incidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto tailandés chocó contra el argentino, que terminó último como consecuencia del toque con su excompañero en Williams.

Los comisarios determinaron que Albon fue el responsable de la maniobra y le aplicaron una penalización de diez segundos, además de sumarle dos puntos en su licencia, que ya acumula cuatro en los últimos doce meses. En su informe detallaron que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, por lo tanto, fue considerado culpable del incidente.

Tras la carrera, Albon reconoció su error: “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía. Cuando tuve aire limpio, el auto respondió bien, pero el daño ya estaba hecho en la clasificación”.

Colapinto, en tanto, lamentó el desenlace: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared y el alerón roto se me complicó la vida. Fue una carrera muy difícil, hice lo mejor que pude”.

Finalmente, Albon terminó en el puesto 13, mientras que el argentino cruzó la meta en el 19° lugar.

Fuente:https://tn.com.ar/deportes/automovilismo/2025/09/22/la-dura-sancion-que-recibio-alexander-albon-por-chocar-a-franco-colapinto-en-el-gp-de-azerbaiyan/