Jornada histórica de los jardines de infantes en Comodoro Rivadavia

Hoy se vivió una jornada inédita para el nivel inicial en Comodoro Rivadavia, con la participación de 34 instituciones de gestión pública y privada que marcharon por el centro de la ciudad en dos turnos: mañana y tarde.

La propuesta, impulsada desde una de las instituciones y acompañada por todas las demás, busca visibilizar el trabajo de los jardines en torno a los derechos de los niños y las responsabilidades de los adultos, además de celebrar el Día del Estudiante con un colorido cierre primaveral.

“Queremos mostrarnos como nivel y también compartir el proyecto que venimos trabajando sobre los derechos de los niños. La idea es que esta actividad se instale y podamos repetirla todos los años”, destacó Marcela Funes, una de las referentes.

Durante el turno tarde, la convocatoria reunió a alrededor de 1.800 estudiantes, con familias que acompañaron activamente la propuesta, aportando vestimenta, producciones y apoyo en la organización.

Pese al frío de la mañana, la consigna fue clara: llenar de color y alegría la ciudad con los niños como protagonistas.