Gastón Soffritti sorprende con su debut como escritor y habla sin filtro de Cris Morena y su fallido canal de streaming

Gastón Soffritti: su debut como escritor, la polémica con Cris Morena y la experiencia fallida del streaming

A sus 20 años, Gastón Soffritti (hoy de 33) parecía tenerlo todo. Era una de las caras más conocidas de la televisión argentina, con un rol destacado en «Graduados» (Telefe, 2012), la novela más exitosa de ese año. Su popularidad ya venía en ascenso gracias a «Patito Feo» (El Trece, 2007-08), «Rincón de luz», «Floricienta» y «Chiquititas», todos proyectos bajo la producción de Cris Morena.

En la calle lo saludaban por su nombre propio y la fama lo acompañaba a cada paso. “Graduados fue el gran cambio, porque dejé de ser el personaje y empecé a ser Gastón. Me sacaban fotos en cualquier lugar y la prensa se interesaba en mi vida personal. Sentía que había llegado”, recuerda en diálogo con *Clarín*. Aunque, con el tiempo, empezó a cuestionarse si realmente era lo que quería.

Ese mismo año, en plena popularidad, sufrió lo que él define como un “blackout”: un apagón mental mientras manejaba. “Me perdí, no sabía dónde estaba y pensé que me estaba volviendo loco”, cuenta. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida. A partir de allí comenzó un proceso de introspección que hoy quedó plasmado en su primer libro: *Vos sí que no tenés problemas* (Editorial Planeta).

En la obra, Soffritti repasa anécdotas de su carrera, miedos, frustraciones y aprendizajes. “Escribía cosas sueltas de mi vida y una psicóloga me dijo: ‘Vos tenés que escribir un libro’. Y me animé”, confiesa. El título, explica, surge de una frase que escuchó toda su vida: “La gente cree que porque tenés fama o éxito no tenés problemas. Me pareció una buena ironía”.

### La polémica con Cris Morena

Uno de los pasajes más comentados del libro alude a una productora rubia de pelo largo, lo que muchos interpretaron como una referencia a Cris Morena. “No nombro a nadie en particular. Hablo de un sistema y de una manera de trabajar que en esa época era normal, pero que hoy sería impensado”, explica.

Aun así, reconoce que la referencia generó repercusiones. “Recibí comentarios, pero en su mayoría positivos. Lo que digo es que esos proyectos nos formaron y también nos deformaron. Había mucha rigurosidad, nada estaba permitido fallar. Mi crítica es hacia el sistema, no hacia una persona en particular”.

### El fracaso de Loft, su canal de streaming

Más cerca en el tiempo, Soffritti también reflexiona sobre la experiencia fallida de *Loft*, su canal de streaming. “Fue un gran aprendizaje. Me dolió no haberlo podido llevar a otro nivel, pero no existe éxito sin fracaso. Eso te da herramientas para lo que viene”, admite.

El proyecto generó críticas en redes sociales, en especial hacia su entonces pareja, Cande Molfese. “Ella la ligó más por venir de LUZU. Creo que es la época del bardeo, donde muchos opinan sin saber lo que hay detrás de un proyecto”, señala.

### Un mate pendiente y un mensaje a su “yo” del pasado

En el presente, más tranquilo y enfocado en nuevos desafíos, Soffritti se permite hablar de lo personal. “Me gustaría tomar un mate con mis cuatro abuelos. A los que ya no están, decirles que los quiero. Eso no me sale tan fácil”, reconoce.

Y si pudiera hablar con el Gastón adolescente, sería claro: “Le diría que vaya al psicólogo antes”.

Con su libro recién publicado, el actor se muestra dispuesto a abrir una nueva etapa en su vida, con menos máscaras y más autenticidad.

Fuente: https://www.clarin.com/fama/gaston-soffritti-debut-escritor-polemica-dichos-cris-morena-analisis-experiencia-fallida-canal-streaming_0_GKTUUe8f0p.html