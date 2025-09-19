Incautaron marihuana a un joven en la terminal de ómnibus

Este jueves por la tarde, personal policial de la Seccional Primera demoró a un joven de 21 años en el sector de la terminal de ómnibus, en pleno centro de la ciudad, en el marco de un control de identificación de personas.

Según el parte oficial, al intentar ser identificado, el joven intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por efectivos en el lugar. Durante el procedimiento, se le cayó una lata que llevaba en la mano, de la cual se desprendieron varios envoltorios de nylon.

Con la intervención del área de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, se comprobó mediante reactivos químicos que la sustancia correspondía a cannabis sativa. En total se secuestraron 23 envoltorios con un peso de 26 gramos, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

La fiscal federal de turno, Andrea Whitty, dispuso que se impute al joven por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y que recupere la libertad.