Google presenta sus «GEMS»: La apuesta que busca destronar a ChatGPT

Google lanza “Gems” en Gemini, su chatbot que compite con ChatGPT

Google actualizó Gemini, su chatbot, con una función llamada “Gems” que permite crear versiones personalizadas del sistema para tareas específicas.

La novedad principal es que ahora los usuarios pueden compartir sus chatbots personalizados y modificar los creados por otros, usando la plataforma Drive.

Entre los Gems que ofrece Google se encuentran herramientas para escritura, programación, profesionales y aprendizaje.

La actualización amplía las posibilidades de personalización y colaboración, acercando a Gemini más a la experiencia social y flexible de OpenAI.

Fuente: https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/09/19/que-son-los-gems-en-la-ia-de-google-y-que-cambios-se-lanzan-para-derribar-a-chatgpt/