Octubre llega con aumentos en las prepagas: Enterate cuánto vas a pagar

Prepagas: cuánto aumentarán las cuotas en octubre y cómo usar los excedentes de aportes

Las principales empresas de medicina prepaga informaron los **nuevos valores de sus planes de salud** que regirán desde octubre. Los aumentos en las cuotas alcanzarán hasta el 2,4%, según los datos cargados en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

En algunos casos, los incrementos superan la inflación de agosto, que fue del 1,9%. Ante esta situación, el Gobierno decidió que los afiliados puedan usar los **excedentes de sus aportes** para pagar cuotas más bajas. La medida fue oficializada a través de la resolución 1725, publicada en el Boletín Oficial, y obliga a las empresas a informar cuánto recibe cada persona en subsidios automáticos.

### Prepagas más caras: cuáles son los aumentos confirmados

Al menos **nueve compañías** comunicaron a sus afiliados los nuevos valores:

– Accord, Avalian, Luis Pasteur y Medifé aplicarán aumentos del 1,9%, en línea con la inflación.

– Galeno ajustará sus cuotas un 2,4%, seguido por Omint con un 2,3% y Cemic con un 2%.

– Osde incrementará sus aranceles un 1,85%, mientras que Sancor Salud subirá un 1,70%.

### Uso de los excedentes de aportes

La Superintendencia de Salud informó que los afiliados podrán disponer de los **excedentes de sus aportes**, que antes quedaban en manos de las empresas. La resolución 1725 modifica un artículo de la norma 2400/2023, dictada durante la gestión de Alberto Fernández, y busca proyectar un sistema de salud **más equitativo y transparente**.

Se estima que cerca de 1,8 millones de personas fueron afectadas y les retuvieron estos aportes durante casi dos años. Las compañías tendrán un plazo de **30 días** para adecuar contratos, facturas y estados de cuenta, reflejando los nuevos ajustes y subsidios disponibles para los afiliados.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/09/19/las-prepagas-informaron-los-aumentos-de-octubre-cuanto-habra-que-pagar/