Luque con trabajadoras de comercio: “La única forma de frenar a Milei hoy es desde el Congreso de la Nación”

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos mantuvo una reunión junto a mujeres integrantes del Centro de Empleados de Comercio de cara a las elecciones de octubre y recibió el apoyo del sector de mujeres del Centro de Empleados de Comercio.

Juan Pablo Luque pudo compartir la preocupación de las trabajadoras del Comercio quienes expresaron el malestar que atraviesan, principalmente por la pérdida de puestos de trabajo.

“El panorama es angustiante -reflexionó Luque-, el consumo está por debajo de los índices que teníamos en pandemia, con todo lo que eso conlleva” señaló.

“Por supuesto que el comercio es uno de los primeros en recibir el impacto de la ausencia del consumo que se vive en Comodoro Rivadavia. Muchas compañeras hoy son sostén de hogar y ven con preocupación el futuro que les espera a sus hijos e hijas en la Argentina de Milei” describió Luque.

Contó que “hoy el sector del Comercio, solamente en Comodoro Rivadavia, está contando cerca de 600 puestos de trabajo menos” y agregó que, quienes aún tienen trabajo “no llegan a fin de mes con el sueldo que cobran y tienen que elegir entre pagar el alquiler o comer”.

Luque recordó que “Chubut es una provincia importante desde el punto productivo” pero lamentó que “este gobierno impulso una pérdida enorme de puestos de trabajo en el sector petrolero con el aval político de los aliados de Milei en la provincia”.

“Lamentablemente las recetas de Milei a nuestra provincia y nuestra región solamente trajeron sufrimiento” reconoció Luque, quien apuntó que “la ausencia del Estado se siente mucho en provincias como Chubut donde también encontró aval político para ejecutar esas recetas”.

El candidato por Unidos Podemos lamentó que “hoy no hay proyección de futuro. Atacan el consumo, el trabajo y las posibilidades como las que brinda la Universidad Pública en nuestra provincia”.

“La única forma de frenar a Milei hoy es desde el Congreso de la Nación” sintetizó Luque. “Tenemos la posibilidad en octubre de empezar a recuperar la Argentina productiva y pujante que supimos experimentar en otros años. Me resisto a creer que todo es oscuridad” finalizó.