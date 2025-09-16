Alumnos de las Escuelas 723 y 743 recodaron La noche de los lápices arreglando una plaza

Noelia Caamaño, docente de la Escuela 723, comentó a ABC Radio por FM Records que “Desde la Escuela 723 tenemos un proyecto institucionalizado que se llama Puerto Verde para generar conciencia ambiental con diferentes materias y a su vez en el mes de los estudiantes y por La Noche de los Lápices mi compañera Patricia Mussi nos contó que la plaza del desaparecido Julio Argentino Mussi estaba destruida, por eso nos propusimos llevar adelante la actividad”.

“Esta actividad sirve para fomentar la memoria, verdad y justicia y que los chicos puedan contribuir a la sociedad. Los chicos están copadísimos con esta tarea comunitaria, más allá de la estudiantina”, agregó.

Caamaño indicó que “El viceintendente Maximiliano Sampaoli nos donó plantas nativas patagónicas que requieren menos agua y los vecinos se acercaron a donarnos cosas. La actividad era opcional y asistieron casi todos los alumnos de los dos quintos años de las escuelas 723 y 743”.

En ese marco anticipó que “En octubre tenemos otra movida y vamos a hacer lo mismo con otro desaparecido inaugurando una nueva plaza en memoria de otro desaparecido en Comodoro. Los chicos estaban felices y ahora se proponen cuidar la plaza que quedó muy linda en la actividad que hicieron entre ambas escuelas”.

Finalmente, resaltó que “Los chicos la tienen muy clara con La noche de los lápices, vieron la película, pero no sabían que si profesora Mónica Mussi era la hermana del desparecido Julio Mussi. Cuando ella les contó lo sucedido quedaron alucinados”.