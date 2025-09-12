Herrera: “Ahora en Comodoro estamos en una recesión más profunda que en el resto del país”

César Herrera, responsable del Observatorio de Economía de la UNPSJB, manifestó a ABC Radio por FM Records “Hoy presentamos la mejora de la Web 2.0 con una app buscadora de productos para armar listas de precios electrónicas en cada uno de los hogares y que eso se vaya actualizando semana a semana para optimizar las compras familiares. Ahora cubrimos el relevamiento de precios 5 ciudades en Chubut, 11 en Santa Cruz y 2 en Tierra del Fuego”.

El economista reveló que “El costo de la Canasta Básica Total en línea de pobreza en Comodoro superó 1.516.341 pesos, con una Canasta Alimentaria en la línea de indigencia de 679.973 pesos mostrando un diferencial del 24% con los valores nacionales”.

Herrera adelantó que “Tenemos agendado una reunión con ATE INDEC para que nos transfiera un poco más de conocimiento para mejorar lo que hacemos con las canastas, armar un IPC que nos permitiría acercarnos más certeramente al costo de vida y trabajar sobre las bases usuarias de mercados laboral, pobreza e indigencia”.

El contador aseguró que “Podemos que el comercio comodorense esta sufriendo una crisis que no se veía en muchos años. Teníamos un sistema cubierto para cuando se deban crisis nacionales, pero ahora en Comodoro estamos en una recesión más profunda que en el resto del país”.

“Son tiempos muy complejos de recesión y desesperanza porque el futuro esta más complicado, pero vamos a tener que reestablecer los lazos sociales que nos permitan generar políticas que nos posibiliten vivir a todos mejor”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “Sin financiamientos hemos logrado todos estos avances en el Observatorio, con un poco más de mejoras podríamos avanzar mucho más; pero esto muestra como nosotros y otros grupos de la Universidad generan acciones para llegar miles de hogares patagónicos aportando al conjunto de la sociedad mostrando la utilidad de la Universidad Pública. Necesitamos que sea levantado el veto al financiamiento y creemos que el Congreso lo hará de esa manera para desarrollar actividades más profundas”.