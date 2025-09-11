Huracán de Comodoro Rivadavia no jugará el Torneo Regional Amateur y prioriza su crecimiento institucional

El Club Atlético Huracán anunció oficialmente que no formará parte del Torneo Regional Amateur 2025. La Comisión Directiva, con el respaldo de todas las áreas del club, resolvió no solicitar la licencia deportiva para participar del certamen, considerando el complejo contexto económico nacional y regional.

Desde la institución explicaron que afrontar el torneo implica un fuerte desembolso económico —refuerzos de al menos diez jugadores, gastos de alojamiento, alimentación, traslados y habilitaciones— que, en la actualidad, resulta inviable ante la dificultad de conseguir nuevos sponsors.

Lejos de quedar inmóvil, Huracán anunció que concentrará sus esfuerzos en el fortalecimiento de su infraestructura y en el desarrollo de su semillero. Entre los proyectos más inmediatos se destacan: la colocación de césped sintético en la cancha auxiliar, la recuperación del césped natural de la cancha principal y la construcción de canchas de fútbol reducido para alquiler.

En el área deportiva también habrá movimientos: Alexis Cabrera asumirá como director técnico de la división Reserva, reemplazando a Iván Calfú, quien se dedicará a la coordinación de las divisiones inferiores. En tanto, el plantel de Primera División será reforzado para mejorar su rendimiento en las competencias locales.

“Priorizamos el bienestar económico de nuestra institución y apostamos a seguir creciendo en infraestructura sin hipotecar el futuro del club por participar de un torneo con más incógnitas que certezas”, expresó la dirigencia en el comunicado oficial.