Milei no entendió nada: ratificó el rumbo y adelantó vetos a todo lo decidido por el Congreso

El presidente Javier Milei, salvo lo que dijo en los primeros minutos del discurso tras la derrota electoral en Buenos Aires, decidió desconocer el claro pronuciamiento y rechazo popular sobre su gobierno, modelo económico y de conducción política.

Abrió una mesa de diálogo en la que Karina Milei incluyó a Martín Menem, a los que sostuvo al igual que Lule pese al escándalo de las coimas en la ANDIS, y están sentados algunos de los miembros de gabinete que ya no tienen posibilidad alguna de convencer a nadie de la oposición,

Junto con ello adelantó que, de acá al jueves, vetará todo lo resuelto por el Congreso, incluyendo: emergencia pediátrica, Financiamiento Universitario, la judicialización de la emergencia en discapacidad y también los proyectos de los gobernadores.

En función de esto, los gobernadores rechazaron sentarse en la mesa convocada por el gobierno. El salteño Saéz definió al gobiern como «cagadores, como palomas de iglesia».

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: