Trelew: amplían investigación por abuso sexual en una escuela primaria

En una audiencia realizada hoy en Trelew, la fiscalía sumó una tercera víctima a la investigación

La jueza penal Ivana González dispuso la ampliación de la apertura de la investigación penal preparatoria en el marco de una causa en la que está imputada una docente por delitos de abuso sexual

Así lo resolvió este viernes por la mañana la magistrada en el marco de una audiencia de ampliación respecto a la apertura de investigación en una causa sobre presuntos hechos de abuso sexual en un establecimiento educativo del barrio Los Aromos de esa ciudad. En relación a esta investigación fiscal, se encuentra imputada una docente del establecimiento de nivel primario, sobre un total de tres hechos calificados como abuso sexual simple, en concurso real y agravados por ser encargada de la educación de los niños.

Los hechos

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscal General Claudia Ibáñez, la investigación se inició a partir de las denuncias realizadas por, al menos, tres madres de alumnos que concurren al establecimiento escolar, quienes dieron cuenta de episodios violentos y situaciones concretas de abusos sexuales en tres casos

Defensa

El defensor particular de la mujer imputada, Oscar romero Bruno, indicó que el plazo de investigación se ha prorrogado en tres ocasiones, habiendo concluido los seis meses dispuestos con una prórroga de treinta días más y que además implican variaciones de los hechos denunciados y se manifestó que la etapa está precluida, por lo que se opuso que esta ampliación no sea admitida.

Decisión de la jueza

Tras escuchar a las partes, la magistrada dispuso autorizar la ampliación de la apertura de la investigación preparatoria y conforme a la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal, abuso sexual simple, en carácter de autor, agravado por ser encargada en la educación.