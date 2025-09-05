Se viene la décima edición de 30 fotogramas

30 Fotogramas es una plataforma que nació en 2015, y desde entonces presenta una nueva edición cada año para reflexionar sobre la producción de imágenes en la Patagonia, como un espacio que emerge como lugar de encuentro, diálogo y reflexión sobre las prácticas del arte contemporáneo.

Este año en su décima edición curada por Mariano Britos del equipo de la secretaria de cultura, contará con la participación de Majo Juncos de Rada Tilly presentando su obra “las horas que sueña el mar”, Verónica Mastrosimone de Buenos Aires con su trabajo instalativo “Posible paralelo” y Pablo Saborido, fotógrafo Comodorense residente en la Ciudad São Paulo con su obra “Antes de ir”.

A lo largo del mes y desde el 12 de Septiembre hasta el 12 de Octubre se presentarán libros, se realizarán visitas guiadas y proyectarán documentales de alumnos de la escuela nacional de experimentación y realización cinematográfica ENERC con sede en Comodoro Rivadavia y se proyectará el documental “yo y la que fui” trabajo de la directora Constanza Niscovolos, que narra el trabajo de dls fotógrafa Argentina Adriana Lestido.