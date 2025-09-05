Delirio, odio y miedo

El presidente Javier Milei sigue en Los Angeles en conferencia de poco valor académico y político. Allí reiteró que, si se sigue su plan de gobierno, Argentina será como Suiza e Irlanda dentro de 40 años.

Mientras tanto, en el país y en la economía real, los problemas de trabajo, despidos, bajo consumo siguen en alza.

Pese a la poca gente que quedó claro fue al acto de Moreno, en sus redes Milei adulteró (una vez más) una foto y agregó público. La realidad y la ficción. La verdad versus el delirio.

El Gordo Dan publicó un deleznable «tuiter» contra el senador Luis Juez, en el que se refirió con mucha bajeza a su hija con discapacidad. Guillermo Francos lo frenó. Sigue la pelea entre Santiago Caputo y el jefe de Gabinete.

Luis Majul con mucho miedo por la elección del domingo en Buenos Aires.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: