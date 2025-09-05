Inició la obra de ampliación del Taller de Arte Municipal

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Obras Públicas, inició esta semana las obras de ampliación del Taller de Arte Municipal, ubicado en calle Islas Malvinas N°1429. Los trabajos de construcción tienen un plazo de 120 días.

Las primeras tareas comenzaron con el hormigonado de fundaciones, paso inicial para la construcción del nuevo sector que incluirá un salón para talleres y nuevos baños. La inversión total prevista, que incluye materiales y mano de obra, asciende a $168.364.987,48 (ciento sesenta y ocho millones trescientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete con cuarenta y ocho centavos).

El proyecto contempla la construcción de 143,32 m² adicionales, que sumarán espacios equipados con dos toilettes y una bacha central, la ampliación de la oficina existente y de la sala de hornos, un corredor vidriado de acceso, y un baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Con esta ampliación, el Taller de Arte Municipal podrá incrementar su capacidad, diversificar la oferta de actividades y responder al creciente interés de la comunidad por las propuestas artísticas y culturales.

De esta manera, el Municipio de Rada Tilly prioriza obras que fortalecen la infraestructura cultural, acompañan el desarrollo creativo y generan espacios de encuentro e inclusión para toda la comunidad.