Independiente descalificado, U de Chile a cuartos de final

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile

El máximo organismo del fútbol sudamericano dio a conocer la sanción tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda el pasado 20 de agosto en la revancha de los octavos de final

Luego de los descargos escritos y las audiencias presenciales, la Conmebol dio a conocer el fallo tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que debió ser suspendido por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El organismo continental decidió que Independiente sea descalificado del torneo. El Rojo, además, no podrá contar con su público en los próximos siete partidos, y tampoco los tendrá en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Por su parte, la U de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros. Al igual que ocurrió con la institución de Avellaneda, los hinchas chilenos no podrán ver a su equipo en condición de visitante en los siguientes siete juegos.

Además, la Conmebol aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 mil dólares y un pedido explícito de que exhiban un cartel con la frase “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA», entre otras medidas.