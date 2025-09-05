Uruguay, Paraguay y Colombia clasifican al Mundial 2026

Uruguay se impuso de local por 3-0 ante Perú con goles de Rodrigo Aguirre, que marcó su tercer tanto en las eliminatorias, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

Colombia se impuso por el mismo marcador a Bolivia, mientras que Paraguay empató a cero con Ecuador.

Las tres selecciones se suman a Argentina, Brasil y Ecuador, ya clasificadas al Mundial que organizarán EEUU, México y Canadá.

En otro partido de la jornada, Argentina le ganó por 3-0 a Venezuela, que aun tiene posibilidades de jugar el repechaje.

Los seis primeros de la tabla de posiciones clasifican directamente al torneo y el séptimo debe disputar una repesca. (Sputnik)