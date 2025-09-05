Uruguay, Paraguay y Colombia clasifican al Mundial 2026

Las selecciones de Uruguay, Paraguay y Colombia clasificaron al Mundial de fútbol de 2026 al obtener el jueves los puntos necesarios para viajar directamente al torneo que se disputará en América del Norte.
Uruguay se impuso de local por 3-0 ante Perú con goles de Rodrigo Aguirre, que marcó su tercer tanto en las eliminatorias, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.
Colombia se impuso por el mismo marcador a Bolivia, mientras que Paraguay empató a cero con Ecuador.
Las tres selecciones se suman a Argentina, Brasil y Ecuador, ya clasificadas al Mundial que organizarán EEUU, México y Canadá.
En otro partido de la jornada, Argentina le ganó por 3-0 a Venezuela, que aun tiene posibilidades de jugar el repechaje.
Los seis primeros de la tabla de posiciones clasifican directamente al torneo y el séptimo debe disputar una repesca. (Sputnik)