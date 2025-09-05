Con dos goles de Messi, Argentina goleó a Venezuela

Con 2 goles de Lionel Messi, en su último partido oficial con la selección de local, Argentina derrotó 3 a 0 en El Monumental a Venezuela, que aún tiene chances de entrar al mundial ya sea por sumatoria de puntos o repechaje. El otro gol lo hizo Lautaro Martínez.

La selección campeona del mundo, que conduce Leonel Scaloni, se despidió de la hinchada argentina con un gran partido y una goleada, que se consolidó en el segundo tiempo.

El protagonismo de Argentina prevaleció en todo el partido pero, en el primer tiempo, que terminó 1 a 0 con el primer gol de Messi, no fue tan asfixiante como en el segundo tiempo.

En la primera etapa, Romo tapó tres remates con destino de gol de Julián Alvarez, Tagliafico y al propio Messi, que recibén abrió el marcador sobre el final del primer tiempo, llegando así al gol número 35 en las eliminatorias.

En la segunda parte, el arquero visitante volvió a lucierse y recién fue vencido por Lautaro Martínez que, en la primera pelota que toco, minutos antes había entrado por Julián Alvarez, la mando a guardar de cabeza tras pase de Nicolás González.

La goleada se cerró a los 35 minutos con el segundo gol de Messi, que llegó luego de una habilitación de Rodrigo De Paul a Tiago Almada, quien envío el centro atrás para que el capitán la empuje y se convierta en el goleador de las eliminatorias.