El Senado le puso límites a los DNU de Milei

El Senado dio media sanción por 56 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones a una modificación al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), vigente desde 2006, a fin de contrarrestar el poder de veto del Poder Ejecutivo.

«Resultando aprobado en general», informó el jueves durante la sesión el presidente provisional de la cámara alta, Bartolomé Abdala, en reemplazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que ejerce como mandataria del país ante un viaje de Milei a EEUU.

El proyecto, que fue ahora girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, establece que cada DNU debe abarcar un solo tema y no puede incluir disposiciones heterogéneas.

El texto otorga al parlamento un plazo de 90 días para pronunciarse sobre los decretos, bajo la consideración de que, en caso contrario, queden rechazados de forma automática.

La propuesta, que pone en aprietos al Gobierno de Javier Milei, establece que solo se necesitaría el rechazo de una de las dos cámaras del Congreso para que caiga el veto del presidente.

Durante la misma sesión del jueves, el Senado revirtió por 63 votos a favor y 7 en contra un veto del presidente a una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026, en sintonía con la misma decisión que tomó la Cámara de Diputados en agosto.

Así, el Congreso tumba el veto de un jefe de Estado por primera vez en 22 años.

Mientras el mandatario se encuentra en Los Ángeles para reunirse con el multimillonario Michael Milken, conocido como el «rey de los bonos basura», el debate en la Cámara Alta estuvo marcado por los reproches de la oposición al oficialismo sobre la presunta red de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que revelaron una serie de grabaciones a funcionarios del Gobierno, y que involucrarían a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El jefe de Estado ha logrado imponer su veto en otras cinco normativas sancionadas por el Congreso: dos que aumentaban las jubilaciones, otra que incrementaba el presupuesto universitario, una cuarta que declaró la emergencia en un municipio bonaerense afectado por inundaciones, y otra que instauraba una moratoria previsional que le permitía jubilarse a personas que no reúnen los 30 años de aportes requeridos.

Con un total de seis prohibiciones a leyes sancionadas por el Congreso, Milei ha impuesto más vetos totales que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) durante sus dos mandatos (dos en total) o que el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), con cinco registros.

La actual gestión debe asumir el revés en el Congreso a cuatro días de las elecciones locales en la mayor jurisdicción del país, Buenos Aires (este), y a menos de dos meses de los comicios parlamentarios nacionales de medio término que permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. (Sputnik)