Un acto marginal y la insistencia a la emergencia en discapacidad

El Senado convirtió, una vez más en Ley, a la emergencia pediátrica. Fue tras rechazar por amplia mayoria el veto que el presidente Javier Milei había impuesto a lo inicialmente resuelto por el Congreso.

La insistencia se trata de un hecho sin mayores antecedentes, como el propio veto aplicado a algo tan sentido, como es la atención por parte del Estado a un sector de la población tan vulnerable y dependiente de la ayuda estatal.

Repasamos lo que quedó del margina acto de Milei en Moreno.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: