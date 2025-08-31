El Municipio avanza en la colocación de decrementadores en los semáforos

El objetivo es optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial en cada sector de Comodoro Rivadavia

Durante el fin de semana, dando continuidad al plan de ordenamiento de la ciudad, el Director General del Centro de Control del Tránsito, Pedro Tamayo, manifestó que avanzaron con la colocación de segunderos en distintos semáforos de la ciudad.

“Los trabajadores empezaron a colocar decrementadores en los distintos semáforos de la ciudad, recambiando algunos que estaban fallando como el de Moreno e Yrigoyen”, indicó Tamayo.

Asimismo, desde su área trabajan en la reposición de los mismos en cada zona. “Colocamos también en Búlgaros, en la Federación 1. Luego iremos programando para ir viendo dónde recambiar. La idea es ir comprando para que todos los que se puedan poner y mejorar la transitibilidad”.

“Los mismos vecinos han pedido en los lugares donde se han sacado y en eso estamos trabajando y avanzando”, concluyó Tamayo.