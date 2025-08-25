Los Milei tambalean por las coimas en ANDIS

Se conocieron hoy más audios, y de mejor calidad sonora, del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por los que se evidencian casos de corrupción, que incluyen pedidos de coima y que involucran directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha Lule Menem.

Lule y Martín hablaron y siguieron con la estrategia de Milei ante cualquier acusación o fallo de gestión. Pese a que Spagnuolo era amigo intimo de Milei, su abogado y que tenía un poder firmado por el presidente para su representión, los primos aseguran que se trata de una operación del kirchenerismo.

MIentras que Luis Majul sigue arrojándose sobre la granada, el presidente habló y también le echó la culpa al kirchenerismo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: